Definitivamente los tiempos han cambiado y el mundo del entretenimiento no podría estar ajeno al terrible efecto que ha producido la pandemia generada por el coronavirus. Uno de los sectores más golpeados, y que se ha tenido que adecuar a reglas y condiciones jamás pensadas ha sido el de la industria del cine. Hoy que se desarrollará la ceremonia de los premios Oscar, habría que reflexionar sobre cómo estamos llegando a la noche más importante del sétimo arte, cuya transmisión concita la expectativa mundial. En primer lugar, y por primera vez en la historia, la mayoría de las películas que compiten por el máximo galardón han sido difundidas a través de las plataformas, ante el cierre de las salas en la casi totalidad de los países. Es muy probable que la cinta que se lleve el máximo trofeo nunca se haya proyectado como estuvimos acostumbrados en épocas normales, y los productores, que aprovechan el Oscar como estímulo para la taquilla, no lograrán ni un dolar más a pesar de los premios. Otro elemento que habrá que tomar en cuenta, y que ya se veía venir, es la influencia e importancia de las plataformas que producen y emiten contenidos por streaming. Estas empresas han reforzado su liderazgo en la industria y la inversión que manejan y destinan para realizar películas de calidad, muchas veces no tienen competencia. Ante las conocidas Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, se anuncian nuevas productoras que continuarán la tendencia que marca le hegemonía de estas compañías. En este escenario, de cierre de salas o de aforo restringido, que hace un par de años nadie imaginaba, habría que sumarle, el temor que existe de parte del público a concurrir a lugares cerrados por más que les aseguren que cumplen todos los protocolos sanitarios, eso es comprensible, pero ahondará la crisis de los exhibidores cinematográficos. Esta noche, mientras disfrutemos de una ceremonia del Oscar discreta, sin el glamour de antes y los grandes espectáculos en vivo, pensemos que no hay que perder la esperanza de que en algún momento el placer de estar una sala y ver una película volverá iremediablemente, no hay nada que lo supere, a pesar de las tendencias, plataformas y los nuevos tiempos.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE