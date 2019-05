EL COMBATE DE IQUIQUE PARA NUESTRO IMAGINARIO DE LA VICTORIA

Cuántos profesores se referirán a la victoria peruana en el Combate de Iquique. Respuesta: pocos, muy pocos. No porque no sepan del episodio naval que llevó a la cima de la sensibilidad humana a Miguel Grau, sino porque los de ahora mayoritariamente no son nacionalistas. Tampoco es que sean ellos responsables, sino el Estado peruano, que en casi 200 años de vida republicana no ha invertido en lo más importante para un pueblo: el profundo amor a la Patria, que es la base para ser un país grande. Lo voy a explicar. Iquique dio a Grau fama y gloria universales como el Caballero de los Mares. Curiosamente, esta merecidísima mención no se debió a su heroicidad extasiada en el célebre Combate de Angamos, que contrariamente los peruanos sí conocen y preservan con mayor recordación. En efecto, aquel 21 de mayo de 1879, como hoy, el monitor Huáscar bajo el mando de Grau se enfrentó a la corbeta chilena Esmeralda, cuyo jefe era el valiente capitán de fragata Arturo Prat, muerto en el combate y por cuyo arrojo que Grau da fe en una carta que dirige a la viuda del marino chileno, fue elevado a la calidad de héroe nacional en Chile. Hundimos a la Esmeralda y sus náufragos salvados gritaron “Viva el Perú generoso”. Por este hecho, Grau ha sido calificado como Precursor del Derecho Internacional Humanitario, porque respetó como nadie el valor de la vida humana, pero también fue la gesta de la victoria naval peruana. Los chilenos celebran hoy el Día de las Glorias Navales y siempre es feriado nacional. Nosotros ese tamaño de contemplación lo guardamos para el 8 de octubre en que Grau se inmola en Angamos. Es verdad que el Combate de Iquique lo celebran infaltables nuestros marinos y, en general, nuestras fuerzas armadas, pero no todos los peruanos. No nos engañemos. Eso debe cambiar. Basta mirar cómo cada 27 de enero del 2014, en que la Corte Internacional de Justicia decidió un fallo a favor del Perú contra Chile por controversia marítima, en el país es un día más. Falta promover la sangre del nacionalismo de verdad y eso solo se consigue invirtiendo en educación y sin ideologías. Cuidado con dejarlo para las calendas griegas.