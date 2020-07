Durante su mensaje de ayer al país, el presidente Martín Vizcarra pareció olvidar que el actual Congreso lleno de impresentables, de gente que defiende intereses económicos de sus jefes, que recurre al populismo para ganar aplausos y que ha tirado al tacho las reformas promovidas por Palacio de Gobierno, es una creación suya, luego que el 30 de setiembre del año pasado decidió disolverlo tras la “denegación fáctica de la confianza” al gabinete de Salvador del Solar.

El mandatario ha sido duro con el Congreso y no es para menos. Se ha ganado todos los adjetivos y quizá algunos más, especialmente por lo visto en las últimas horas. Sin embargo, el jefe de Estado no puede hablarnos de ese problema llamado Poder Legislativo como si fuera ajeno a él, pues Martín Vizcarra es el padre de esa criatura que ahora le está generando un dolor de cabeza no solo a él, sino a todo el Perú.

Con este Congreso, el Perú está pagando los platos rotos de haber tenido que elegir, por decisión del presidente Vizcarra, entre improvisados y oportunistas que en pocas semanas decidieron agruparse y ofrecer cualquier cosa para lanzarse de manera irresponsable a ser congresistas, cuando en muchos casos varios legisladores no saben ni cómo salieron elegidos ni cuáles son sus funciones.

Antes de sus palabras de ayer, el mandatario debió admitir que este nuevo Congreso no ha traído ninguna solución al país y que hoy estamos peor, a nivel de confrontación política, que en setiembre del 2019.