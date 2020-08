La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso hace cualquier cosa menos lo que su nombre indica.

Aprobar el dictamen, tras un debate de solo 17 minutos, que permite el retiro del 100 % del dinero acumulado en la cuenta individual de las AFP a las personas que no han aportado al sistema por un plazo de 12 meses o más, puede parecer un gran paso en apoyo a los peruanos que han perdido el empleo antes de la pandemia, pero esta es una perspectiva en el corto plazo y no piensa en qué vendrá más allá.

Si este dictamen es aprobado por el Pleno del Congreso, tres millones de peruanos tendrán acceso a estos fondos en el plazo de 6 meses, empero también serán tres millones de peruanos que no contarán con un fondo de pensiones en el futuro.Otra medida cuestionable -y para la que no tiene competencias- que aprobó este grupo de trabajo, es el dictamen que permite regular el pago y monto de las pensiones en colegios privados durante un estado de emergencia que, al igual que la anterior, es una medida populista creada para el aplauso fácil y que no resiste mayor análisis respecto a su viabilidad.

Hay cosas más importantes sobre las que legislar, señores parlamentarios.