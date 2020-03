Inconcebible e indignante que mientras se incrementan los casos de coronavirus en el Perú, lo que podría generar efectos terribles en la salud de muchas personas y en la economía del país, haya miles de peruanos dedicados a llamar al número 113 -creado para atender a los sospechosos y afectados por el mal-, para hacer bromas y “pasadas” al personal del Ministerio de Salud que tiene la función de orientar a las víctimas de esta enfermedad, que ya es considerada una pandemia.

Ayer el presidente Martín Vizcarra, al momento de anunciar el incremento de casos de coronavirus, la postergación de las clases en colegios públicos y privados hasta el 30 de marzo y la cuarentena para las personas que lleguen de Italia, España, Francia y China, señaló con malestar que el 80 por ciento de llamadas al 113 son de “bromistas”, como si no estuviésemos ante una situación seria que requiere la responsabilidad de todos.

Lamentablemente, esto no es novedad en el Perú. Los policías responsables de la central 105 y los bomberos voluntarios vienen denunciado situaciones similares desde hace muchos años. La gran mayoría de llamadas que reciben, supuestamente a causa de emergencias que deben ser atendidas de inmediato, son de “graciosos” y “payasos” que, a través de la tecnología, deberían ser identificados y sancionados con todo el rigor de la ley.

Así que ya lo sabe, estimado lector. Cada vez que llame a la policía o a los bomberos porque está ante una situación crítica, y no le contesten debido a que las líneas están saturadas, es muy probable que eso se deba a que algún impresentable no tenga otra cosa que hacer que no sea agarrar el teléfono para hacerles “bromas” a los operadores de esas centrales de emergencias que cumplen una función importantísima para salvar vidas.

La lucha contra el coronavirus debe comprometer a todos los peruanos. No se pueden reclamar acciones al Estado contra este mal, mientras se hacen “bromas” a través de 113 u otros números de emergencia, o se están robando el jabón y el papel higiénico que se coloca en los baños de los hospitales a fin de evitar la expansión del virus que podría generar serios problemas de salud en el Perú, si se sigue expandiendo como en Asia y Europa.