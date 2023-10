Ayer el ministro de Salud, César Vásquez, al término de la reunión del Consejo de Ministros realizada en Palacio de Gobierno, ha asegurado que se vienen tomando acciones para mejorar el primer nivel de atención, que comprende principalmente a las postas médicas, esto luego de la muerte del congresista Hernando “Nano” Guerra García, debido a que el centro médico al que acudió en la región Arequipa solo atendía 12 horas al día y no 24, como debería ser.

Hasta allí todo muy bien con el ofrecimiento del ministro. Sin embargo, es de esperarse que este anuncio no sea uno de los tanto similares que se han hecho a lo largo de los últimos años. El ofrecimiento de mejorar la atención primaria en salud ya parece cuento, como esos que cada cierto tiempo afirman que van a reimplantar la pena de muerte, que sacarán a policías de las labores administrativas o que harán una pista que una al Callao con la isla San Lorenzo. Verso y puro verso.

La pandemia de COVID-19 dejó dolorosas lecciones que nos costaron 220 mil vidas. Desde ese momento se decía que era necesario mejorar las postas y la atención primaria para que la gente no tenga que ir a los hospitales. Cada ministro nuevo que tomaba el cargo, salía con ese discurso. Sin embargo, la emergencia pasó y nadie movió un dedo. Ha tenido que morir el primer vicepresidente del Congreso para que nuevamente nos digan que van a trabajar en algo que siempre ha tenido que existir.

Además, el Ministerio de Salud podrá tener muchas ideas y buenas intenciones. No obstante, el primer nivel de atención es administrado por los gobiernos regionales, por lo general a cargo de buenos para nada y sinvergüenzas que son más un problema que una solución. Por eso, como lo decimos en nuestro editorial, es urgente que antes que cualquier cosa, la salud pública vuelva a ser manejada desde Lima y no en cada región, pues ya se ha demostrado que eso no funciona.

Mientras no haya propuestas aterrizadas y soluciones concretas, las cosas van a seguir como siempre, y los más perjudicados serán los ciudadanos de a pie que no cuentan con un médico a partir de las ocho de la noche o que si les da dengue no consiguen ni una pastilla de paracetamol. Basta de hacer demagogia con la salud de los peruanos, empezando por la presidenta Dina Boluarte, quien dejando en claro que el papel aguanta todo, hace poco en Nueva York dijo que el 90% de peruanos tiene seguro médico.