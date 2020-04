La situación de un grupo de los pobladores que marchan por la Carretera Central rumbo a Huancavelica es dramática. Y digo un grupo porque los que salieron de Lima hacia Junín tienen el apoyo de las autoridades regionales. Mientras el gobernador de Junín, Fernando Orihuela, destinó buses para que 150 personas lleguen sin problemas a Huancayo y allí cumplan una cuarentena por 15 días en algunos hoteles de la ciudad; no ocurre lo mismo con los huancavelicanos. El gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz, declaró en primera instancia que “si permitimos que vuelvan, sería catastrófico”. Su frase estuvo a tono con gran parte de ciudadanos de su departamento. Algunos en sus redes han escrito cosas como estas: “Son inconscientes, están trayendo la muerte a nuestra región”, “Están arriesgando a la gente que vivimos en Huancavelica”, “Si la cuarentena les agarró en Lima que se queden allá a cumplirla”, “Van a terminar expandiendo la enfermedad”, entra otras.

Los pobladores huancavelicanos están entre dos fuegos. Por un lado, la falta de un techo en Lima ya que casi todos fueron echados de las viviendas en las que vivían por falta de pago. Por otro lado, la incertidumbre de llegar a Huancavelica, donde algunos no los quieren y muchos caminos están cerrados con grandes piedras y además vigilados no solo por efectivos policiales o militares, sino también por rondas campesinas, que no permiten la entrada de nadie ajeno a la localidad.