EL DRAMA MIGRATORIO SIGUE HORRORIZANDO AL MUNDO

En el 2015 conmocionó al mundo la foto del cuerpo del niño sirio Aylan Kurdi, de tres años, en brazos de un policía que lo halló ahogado en las costas de Turquía cuando la embarcación en la que viajaba con su madre, en dirección de la isla Kos, naufragó. Ayer, acabamos de ver otra no menos estremecedora, la de los cuerpos sin vida del salvadoreño Óscar Martínez y la de su hija Valeria de apenas 1 año y 11 meses de edad, hallados varados en la orilla del río Bravo en la frontera mexicano- estadounidense. La infante fue encontrada pegada a las ropas del padre, que la introdujo en su camiseta buscando protegerla para que la corriente no la arrastre. Dos episodios dramáticos y en dos lugares distantes, que grafican a muchísimos más. Atender el problema migratorio supone una alta disposición gubernamental respecto de las grandes oleadas humanas que huyen de la miseria y de la violencia por los conflictos, fundamentalmente. El problema, entonces, debe atenderse con sensibilidad social y criterio humanitario, pero sin perder de vista la regulación por los Estados de sus zonas fronterizas, conforme el principio de soberanía. El debate está centrado entre la migración como un derecho humano y el principio de soberanía para regularla por los Estados bajo criterios de seguridad. La migración internacional coincide con la globalización, pero también con el resurgimiento de los nacionalismos que muchos creían defenestrados, pues tuvieron un importante auge a mediados del siglo XX. La migración está obligando al cambio en las políticas estatales. Así, por ejemplo, los gobiernos europeos que se jactaban de ser el bloque de mayor apertura e integración, sobre todo, luego del aplaudido Tratado de Maastricht de 1993 sobre la Unión Europea, apenas producida la guerra en Siria y viendo los enormes desplazamientos desde el Medio Oriente, cerraron sus fronteras. En nuestra región, el reciente caso que comentamos sobre los migrantes centroamericanos golpea al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador -conforme un acuerdo reciente con EE.UU.-, que pregonó lo contrario antes de alcanzar el poder. Nosotros, en el caso de los venezolanos, regulamos su ingreso al país, pero no ponemos muros. Todo debe hacerse con equilibrio.