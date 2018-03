EL EJEMPLO DE LA CLASE POLÍTICA CHILENA

Al pan, pan, y al vino, vino. Si hay un comportamiento cívico-político ejemplar en la región es el chileno. Lo digo en el marco de la coyuntura nacional que hace más visible la comparación en que nuestros políticos, puntualmente la mayoría de los padres de la Patria, no destacan precisamente por un respeto incólume de las formas en los quehaceres del Estado, sino porque ningunean a la ciencia del derecho interpretando sus normas con evidente forzamiento político. La lisonja chilena no es ocasional y los que me conocen saben que nunca la diría, ni siquiera por cumplido, si no fuera cierta. En la conducta cívica de los chilenos se nota que hay una construcción social nacional en el tiempo y que está asociada a la educación, en la que más allá de sus imperfecciones ya conocidas han sabido invertir convirtiéndola en auténtica política de Estado. Lo voy a explicar.

Apenas terminó el escrutinio de la segunda vuelta electoral presidencial (17/12/17), el candidato de la izquierda chilena, Alejandro Guillier, liquidado sin compasión en las urnas, se apresuró en reconocer su derrota y en felicitar a su rival electoral. El último domingo 11 de marzo, en el Congreso Nacional en Valparaíso, vimos con aplauso como Piñera, un empresario y político de centroderecha, recibió la banda presidencial de mano del presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, tan solo instantes después de que Michelle Bachelet prescindiera de la suya e, incluso, contribuyera en la colocación de la que correspondió al flamante jefe de Estado y a quien aplaudió, siempre a su lado, en su nueva condición de expresidenta; y, el último gesto sucedió el miércoles 14 de marzo, en que el ya ungido nuevo mandatario convocó a sus antecesores -Eduardo Frei, Ricardo Lagos y a Bachelet- en el Palacio de La Moneda para transmitir a Bolivia, a la región y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el mensaje de unidad nacional ante los inminentes alegatos -exposiciones orales- en el juicio incoado por La Paz contra Santiago ante la CIJ. En el Perú no hemos visto estos gestos como regla en nuestra clase política. Reconozcámoslo.