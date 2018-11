El enroque García

Alan García decidió cambiar el mapa ajedrecístico de la política peruana con una jugada inesperada: su solicitud de asilo a Uruguay. Con una jugada arriesgada, mientras todos esperaban que moviera sus alfiles para contraatacar al voraz fiscal que lo amenazaba encausar -y encerrar, seguramente, como hizo con Keiko Fujimori- García optó por un enroque largo, arriesgado al tope, pero que descolocó a todos sus cancerberos. Y que hizo de su caso personal, casi un referéndum internacional para determinar si hay o no persecución política en el Perú. Un referéndum donde el Gobierno de Uruguay será el votante decisivo. No pongo las manos al fuego por nadie ni creo que la política sea terreno para la santidad. Y considero que todos los que delinquieron, aprovechándose de la funesta alianza entre el estatismo y el mercantilismo empresarial, deben ser castigados severa y ejemplarmente. Pero para que ello sea legítimo y sirva de lección social, la justicia que los devela y los castiga tiene que ser impoluta, ciega, desapasionada, objetiva y, sobre todo, apegada a los cánones del derecho. ¿Alguien desde un análisis sereno puede creer sinceramente que estos atributos reflejan la termocéfala actitud de ciertos fiscales y jueces peruanos de este tiempo? Cuando veo a un fiscal declarando como político y buscando reflectores y titulares, me entran las dudas. García ha logrado que “su problema” sea “nuestro problema”. Porque ya no está en juego su culpabilidad o no culpabilidad. Al poner en los ojos del mundo la discusión sobre la posibilidad de la existencia de una persecución política soterrada, asolapada, ha puesto sobre el tapete la discusión sobre la calidad de nuestra democracia y de un sistema judicial que es uno de los más cuestionados del mundo. Y que se percibe como que sigue inclinando la balanza hacia ciertos privilegiados que no toca jamás. Para los demás, la ley, interpretada a voluntad. Así no.