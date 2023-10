Hace algunos días, Gian Marco Zignago fue entrevistado en el programa que conduce la periodista mexicana Adela Micha en el que el cantautor tocó diversos temas relacionados a su vida personal y su carrera. A pesar de que en la charla habló hasta del cáncer que padeció, las declaraciones que más se difundieron y cuyas imágenes se viralizaron fueron las relacionadas a su opinión sobre el éxito de Nicola Porcella en la nación mexicana. “¿Qué opino de Nicola? Ah, me parece cool que venga a otros países a seguir intentando, me imagino que tener una carrera de algo”, dijo el peruano generando carcajadas de los comunicadores que conversaban con él. El rostro de Gian Marco fue de sorpresa ante la reacción que provocaron sus palabras, que suponemos no buscó, pero que sonaban como una burla sobre la popularidad que tiene el exintegrante de “Esto es Guerra. Y al parecer, el intérprete se dio cuenta de lo que había causado, que inmediatamente trató de arreglar el asunto. “Nicola, hasta donde yo tengo entendido, trabajaba en un programa en Perú de concurso y después creo que fue actor. Si vienes a México, vas a ‘La Casa de los Famosos’, pero siempre es importante saber qué viene después. Y en un país como México es importante que ojalá le vaya bien como actor, conductor o como lo que él quiera ser, eso es lo que me refiero”, explicó. A los pocos minutos de subidas en redes las imágenes de Zignago que difundían sus declaraciones, estas lo volvieron a poner en el escenario de la polémica sobre su actitud ante el éxito de un paisano, que muchos coincidían, no fue la correcta. Los tiempos han cambiado, hoy gracias a las redes sociales, los realitys, las plataformas, alguien, como Nicola en México, puede pasar casi de la noche a la mañana, a pasar de ser un personaje casi anónimo a ser muy popular, lo que le permitirá concretar los proyectos que tanto había buscado, y que en el caso de Gian Marco le está costando años de trabajo sostenido. El cantante, quizás no conocía del fenómeno que se ha convertido Porcella en México, porque de saberlo su actitud hubiera sido distinta. El exchico reality es considerado “el novio de México”, está a días de empezar a grabar una telenovela y sigue desarrollando campañas publicitarias en centros comerciales en todo el territorio azteca. Lo mejor será siempre celebrar el éxito de otros, aquí o fuera, eso suma, es empático y generará que más peruanos luchen por sus sueños motivados por el éxito de un paisano. Siempre hay que recordarlo.