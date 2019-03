EL FANTASMA DEL TERROR VUELVE AL REINO UNIDO

El fantasma del terror que ha vivido Londres en los últimos años -el más atroz ha sido el cometido el 7 de julio de 2005- vuelve a aparecer en la capital del Reino Unido. Los tres artefactos detonables encontrados en tres lugares altamente transitables de la ciudad -dos aeropuertos y una estación de tren- inevitablemente producen pánico y miedo en la gente. Una de las razones fundamentales por las cuales el Reino Unido, mayoritariamente y por referéndum, decidió salir de la Unión Europea era precisamente la inseguridad debido a la mayor presencia de migrantes entre los que solían camuflarse los terroristas. No se ha confirmado a los responsables de haberlos colocado, pero sí que la tranquilidad se ha visto alterada. Lo desconcertante para los expertos en seguridad es que se trata de sobres con sello de correo irlandés y no es difícil suponer que en lugar de procedencia hay una historia violenta que se debe mirar con mucha cautela. El Reino Unido, junto a Francia y España, es de los países que más han sido impactados por el extremismo islámico en los últimos años, pero ello no significa que se halle al margen de otros orígenes de ataques terroristas. De hecho, Londres ha dejado de ser la ciudad de enormes estándares de seguridad del pasado, más que por errores, por el carácter informal, inesperado y desconcertante de las manifestaciones terroristas, donde, por ejemplo en el terrorismo islámico, los lobos solitarios terminaron convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para los trabajos de su inteligencia, dentro y fuera de la isla continente. Los esfuerzos de la seguridad inglesa para conocer el origen o la causa de la colocación de los detonantes no pueden detenerse. Por lo pronto, la idea de un nuevo ataque terrorista, independientemente de su origen, estresa a los londinenses, que prefieren en las horas siguientes no salir de sus casas. Aunque a algunos en Londres les cueste creerlo, no pueden descartar ningún origen del frustrado atentado, por lo que hasta con la Gardaí, o policía irlandesa, vienen trabajando para obtener resultados satisfactorios. Veremos qué noticias consiguen en las horas siguientes.