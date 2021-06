El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha sido notificado por el centrista laico, Yair Lapid, líder de la oposición política, de que habían conseguido consensuar acuerdos para ponerle punto final al Likud, el partido de derecha que gobierna Israel, con Benjamín Netanyahu en su condición de primer ministro, desde hace doce años. En efecto, Lapid dio aviso al mandatario -En Israel, que tiene un régimen parlamentario, el presidente no gobierna; solo cuenta prerrogativas protocolares, aunque por ello no menos importante-, de que luego de sellar las alianzas con el ultraderechista Naftalí Bennet, líder del partido de derecha Yamina, y antiguo aliado de Netanyahu, y hasta con Mansour Abbas, líder de Ra´am, el partido islamista Lista Árabe Unida, se avocarán en las próximas horas a estructurar el gabinete, y así mostrar una vitrina política que convenza a la Knesset (Parlamento israelí), que deberá confirmarlo en breve. Está claro que la coalición política, que está permitiendo juntar a una miscelánea de partidos políticos tan heterogéneos, tiene la consigna de acabar con la figura de Netanyahu en la conducción del poder político. Aunque bastante desgastado, el todavía primer ministro de Israel, parecía levantarse de su anterior derrota en el parlamento, en que no pudo formar gobierno. En efecto, los recientes sucesos bélicos con el Hamas, que controla la Franja de Gaza, permitían leer que se había vuelto a empoderar políticamente; sin embargo, a la luz de los recientes acuerdos en el parlamento judío, que comentamos, esta hipótesis no parece haberse consolidado. Todo está hecho para que en Israel sea configurado un nuevo mapa y contexto políticos, debido al incuestionable desgaste político de Netanyahu, a quien ni la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habría movido la balanza en su favor. La firmeza o dureza, según como se quiera ver, con la que habría actuado Netanyahu en relación al Hamas -cuatro conflictos durante su gestión- y las imputaciones de las que ha sido objeto durante su gobierno, habrían coludido en precipitar su desgaste y caída. Lo relevante para el problema con Palestina, será que el nuevo gobierno israelí -como el de Ramala-, promuevan condiciones de sus frentes internos para las negociaciones pendientes.