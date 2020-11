Anoche juraron ante el presidente Francisco Sagasti los ministros de equipo encabezado por Violeta Bermúdez, con lo que es de esperarse que el país retome la normalidad en cuanto a la gestión del país, y en especial frente a la pandemia que por muchos días ha pasado a un segundo plano a pesar que de que solo el lunes último, por ejemplo, hemos tenido 46 fallecidos, según el reporte oficial del Ministerio de Salud.

Lo últimos días en el cargo del expresidente Martín Vizcarra estuvieron marcados por sus problemas judiciales, y ni qué decir de la muy breve gestión de Manuel Merino. Todo esto ha distraído la atención de los peruanos en esta pandemia que no se va y que sigue causando víctimas que lamentamos. Una sola vida es muy valiosa y debe preservarse con todos los esfuerzos desde el Estado y de los ciudadanos de a pie.

Arriesgada la decisión del presidente Sagasti y de la premier Bermúdez de colocar en el Ministerio de Salud a Pilar Mazzetti, quien si bien está empapada de todo lo relacionado a hacer frente a la descomunal pandemia que nos golpea, también es cierto que desde que empezó la emergencia, primero como jefa del Comando COVID y más tarde como titular del sector, ha sido parte de una gestión que no ha dado buenos resultados. Ojalá en esta nueva etapa pueda revertir esto.

Desde hoy jueves, superada la turbulencia política post vacancia y con nuevo equipo en el Ejecutivo, el trabajo por detener esta pandemia debe retomarse con un nuevo impulso, tanto en el campo sanitario como en el económico, donde si bien cada mes caemos menos, queda mucho por hacer a fin de atender las necesidades de miles de personas que día a día sufren los estragos de vivir en uno de los países más afectados en todo el planeta.

Los contagios y las muertes por coronavirus se han reducido en cuanto a cantidad de afectados, pero no se han detenido. No debemos dejar de lado esta emergencia que debería seguir siendo una prioridad para las autoridades que hoy estrenan cargo, pero también para los ciudadanos que no podemos relajar la prevención. Sigamos atentos como en los primeros meses, pues esta enfermedad no perdona. Veamos los reportes diarios del sector Salud. La realidad sigue siendo dura.