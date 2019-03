EL GAS QUE NO APROVECHAMOS

Colombia y Bolivia nos ganan con su avance en la masificación del gas natural. Bolivia puede exportar al mundo su gas con un gasoducto a construir en el país, eso trae inversión y trabajo. Lo importante es cómo se negocia con el gobierno boliviano. Puede servir para necesidades no atendidas en Puno y otras ciudades de la sierra. La idea es concursar un operador privado a cargo de esta tarea. Pero se debe evitar que se convierta en competencia desleal o dumping. También hay que cuidar el uso político.

No se puede anunciar ajustes en la regulación que luego no se hacen, eso le quita predictibilidad y credibilidad al Estado. Por ejemplo, el descreme de las concesiones de distribución exclusiva de gas natural del norte y el sur del país, donde sus más rentables clientes ya son atendidos por comercializadores independientes. Los clientes que más consumen permiten los ingresos para financiar las redes domiciliarias. Esto afectaría también la futura concesión de ciudades de la sierra. Esto se puede resolver. Se debe fortalecer a los concesionarios de distribución con más gas al mejor precio, no solo con GNL. El FISE debe permitir ampliar las metas de las concesiones en las regiones, llegando a la gente de menores recursos de las ciudades del interior. También se debe corregir el plan quinquenal de Lima para mantener no menos de 150,000 nuevas conexiones anuales.

El gasoducto del sur tiene que superar los problemas de oferta y demanda suficiente de gas, además de varias contingencias por resolver. Se puede extender el ducto de Ica y sería suficiente para el tamaño actual del mercado del sur. Se puede lograr para el Bicentenario tener el gas natural en las principales vías nacionales. Un millón de hogares conectados al gas. Un nuevo y eficiente sistema de transporte con GNL, que permite una autonomía de 1000 km. Avanzar en la transición energética, la combinación eficiente entre energías renovables y gas natural, es un escudo que protege el bolsillo de las familias y permite a la economía ser competitiva y avanzar en un crecimiento con menores emisiones.