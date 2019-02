EL GIRO DE EL SALVADOR CON SU NUEVO PRESIDENTE

El Salvador, uno de los países centroamericanos más impactados por la violencia urbana en la dimensión estructural en los últimos años, ha elegido al treintón Nayib Bukele como su presidente, y su arrasadora victoria del último domingo pone en evidencia el fenómeno político del hartazgo colectivo en nuestros países. Lo voy a explicar. Exalcalde capitalino e hijo de musulmán, Nayib se trajo abajo a los partidos políticos de siempre -el Frente Farabundo Martí (FMLN) y Arena-, que monopolizaron alternativamente la tenencia del poder en la últimas décadas. El Salvador, con 7.4 millones de habitantes, soportó por doce años (1980-1992) una de las guerras civiles más cruentas de su historia reciente y de la región. La sociedad salvadoreña, entonces, está curtida de la violencia como regla, pero también de la corrupción a todo nivel en el país, cuyo signo más visible de esta grave realidad ha sido que los tres últimos jefes de Estado han terminado procesados y condenados por corrupción. En los últimos meses, miles de sus ciudadanos -junto a hondureños y guatemaltecos- emigraron hacia los Estados Unidos, vía México, precisamente por la violencia de las maras y otras que han venido jaqueando a esta empobrecida nación, y los que quedaron, gobernados por el hartazgo ante una clase política corrupta, le dieron su voto de esperanza, llegando a superar a sus rivales de turno con el 53.7% de los votos escrutados. Por los resultados, no es difícil entender que la sociedad salvadoreña, como la mexicana, la brasileña, la argentina, etc., ha orientado su voto promovida por la necesidad de cambio, que se ha convertido en una regla en América Latina. Bukele no es un anarquista, aunque se haya proclamado “político antisistema”. Es todo lo contrario. Con su llegada al poder, El Salvador gira a la derecha, aunque no le guste al propio Bukele, convertida en una seria tendencia en el continente. Aunque no será una tarea difícil, el Grupo de Lima debería ganarlo para sus filas cuanto antes, pues Bukele, a diferencia de su predecesor, el saliente Salvador Sánchez Cerén, adicto al chavismo, detesta al venezolano Nicolás Maduro tanto como al nicaragüense Daniel Ortega.