Como si el gobierno de Pedro Castillo no tuviera demasiados problemas en distintos frentes, el expremier Aníbal Torres estuvo a punto de abrir otro más al denigrar a diversas organizaciones indígenas amazónicas al proferir frases racistas y discriminatorias contra la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y las lenguas originarias.

Según los asistentes a la reunión, que tenía como finalidad poner paños fríos a la controversia surgida por tres resoluciones viceministeriales que limitaban la EIB, Torres preguntó a los representantes de los pueblos originarios por qué no hablaban en español y volvió a revelar su admiración por los regímenes totalitarios al recordar que en Italia había varios idiomas, pero llegó un gobierno que los unificó a todos ya ahora son potencia.

Este mal actuar del expremier, quien estuvo en la cita para representar a su sucesora, Betssy Chávez, fue corroborado por la Defensoría del Pueblo, entidad que también participó en la cita.

Que el otrora máximo representante del mal llamado “gobierno del pueblo” denigre a quienes dicen representar porque lo cuestionan no es novedad, lo peligroso es que la gestión mantenga a alguien que no conoce los límites y ataca a todo el que no piensa como él.