“Hola Merino/ maldito cerdo cochino/ te hablo en nombre de tus hijos y también de tus vecinos/ todo el mundo sabe/ nosotros nunca te elegimos…”, rapea Litzen el Freestyle Master Series 2020 y su tema se vuelve viral. “Muy buena Sagastigueando/ pero te estamos vigilando”, finaliza.

“Mi país, Perú, atraviesa una situación social económicamente compleja, pero la nueva generación, la Generación del Bicentenario, salió a las calles a protestar, a decir que urge un cambio de pensamiento”, dice Gianmarco en un concierto online y se quiebra ante la audiencia.

Las banderas de la “U” y Alianza se unen entre la multitud que protesta, las pancartas tienen hasta personajes de Star War que dicen cosas como “golpistas, he venido a llevármelos, los congelaré en carbonita”, las paredes también hablan (un mural de 50 metros en la esquina de Quilca y Faucett en el Callao tienen graffitis como este: “Congreso Korrupto fuera”)… Muchos jóvenes se están uniendo, no porque coinciden ideológicamente, sino porque quieren vencer a un adversario común. ¿Cuál es el adversario? ¿Merino? ¿El Congreso? ¿Los 105 congresistas que vacaron a Martín Vizcarra y sus partidos? ¿La impunidad? ¿La pobreza? ¿La injusticia? ¿El sistema? ¿La Constitución?

La demanda de los jóvenes es hoy por hoy solo declamatoria, que le pone énfasis a criticar todo desde afuera. Sabemos que sus gritos se amparan en el concepto de cambio, en el fin de la política tradicional por algo más justo, solidario e inclusivo, pero todo tiene que ser canalizados hacia algo superior. Si no todo se quedará en un gran ruido.

La clase política y los nuevos políticos tienen el gran desafío de comprender esta indignación y dar respuestas que estén a la altura de las exigencias. No basta con decir que se debe voltear la página, como ha dicho el breve presidente del Congreso, Luis Valdez. No es saludable para la democracia ser intolerantes y tejer delirantes confabulaciones ante las manifestaciones y reclamos de los jóvenes. Ojo que ellos se van cohesionando cada vez más anteponiendo los intereses en conjunto que a los propios. Y saben que no hay unión más fuerte que la comienza a partir de las necesidades.