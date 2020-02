El reciente estudio hecho público por dos expertos del MIT Election Data and Science Lab en el sentido que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en las elecciones de Bolivia del mes de octubre de 2019 que, luego de detenerse el conteo de los votos -a más de 75% del escrutinio-, proclamó ganador al renunciante Evo Morales, ha causado revuelo político. En efecto, la noticia difundida en el influyente The Washington Post ha causado un terremoto en los fueros de la OEA que sin pérdida de tiempo ha debido salir al frente confirmado lo contrario, es decir, que sí lo hubo. No vamos centrarnos en que si hubo o no, aunque para la mayoritaria opinión pública internacional sí se produjo un acto ilícito que buscaba a cualquier precio que Evo permaneciera en el poder. Pero lo que no podemos evadir es que el resultado de este informe de especialistas podría seguir sumando a favor del candidato presidencial de Evo Morales. No tengo la menor duda -no es que lo quiera- que diversos factores-errores durante el gobierno de la presidenta interina Yeanine Añez, han contribuido en ello. La cacería innecesaria contra Morales, promoviendo que se active una alerta internacional para detenerlo en la idea de frenar sus pretensiones de retorno al país, luego conminarlo con imputaciones que, aunque puedan ser muy penales, fueron formuladas apareciendo como persecución política, luego el impedimento para que pueda inscribir su candidatura al Senado y la coronación de los yerros: la postulación de la propia presidenta interina en el tamaño de torpe, constituyen el plato servido para los planes de Morales. ¿Cómo no va a ser capitalizado el resultado del informe que comentamos por los seguidores de Evo para sostener que fue despojado de la presidencia por una colusión del poder de la derecha y los militares?. ¡Qué tal torpeza o ingenuidad política!. Añez será responsable si el Movimiento al Socialismo - MAS de Evo gana las elecciones. Esa no era la estrategia para acabar con un presidente que buscaba perpetuarse en el poder. Incluso el informe podría golpear al propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, que por estas fechas, está en campaña por la región para conseguir su reelección.