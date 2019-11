EL JUICIO POLÍTICO A TRUMP ES SOLO PARA MENOSCABARLO

Aunque acaba de ser aprobada en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América -también llamado Capitolio- una primera resolución con la cual se da inicio al juicio político a Donald Trump en su condición de 45° presidente del país, creo firmemente que más allá de que podría pasar al Senado, adonde será remitido en votación definitiva, luego de las investigaciones correspondientes en la Cámara, no se va a consumar la aprobación de la destitución presidencial. Lo voy a explicar.

En la Cámara de Representantes, los demócratas cuentan con mayoría, por lo que la votación de ayer no debería sorprender. Recordemos que los demócratas necesitaban la mitad más uno de los votos -218 de 435- para que la luz verde del juicio comience. Contando con 235 representantes, realmente estaba decantado el resultado. Ahora bien, con esa misma certeza, debemos afirmar que el Senado sigue siendo bastión republicano donde siendo mayoría -53 de 100- para que Trump sea destituido, deben conseguirse 2/3 de los votos, es decir, 67. Para llegar a ese número, tendrían que votar todos los senadores demócratas (45), los dos independientes y mínimo unos 20 republicanos, donde esto último francamente aparece poco o nada real, es decir, que los demócratas cuenten con 20 senadores dispuestos a apoyar la destitución del mandatario estadounidense. Si eso es así y las matemáticas no mienten, la idea de Trump es contar con el importante apoyo en el Senado y no verse perturbado en sus aspiraciones de reelección en 2020. Está claro que la idea de sus detractores es menoscabarlo y herirlo políticamente, de tal manera que llegue a las elecciones debilitado y pierda la reelección. Trump sabe que así es la política y que su cargo todos lo quieren. Pasa en los países desarrollados como en aquellos que no lo son, como el Perú. Trump sabe de memoria acerca de todo el ventarrón político que se viene para él hasta el día de las elecciones -8 de noviembre de 2020- y también sabe que afrontarlo con tranquilidad será parte de su triunfo que enloquece a los demócratas.