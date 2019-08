EL LIBERTADOR SAN MARTÍN EN LA MEMORIA DE LOS PERUANOS

Hoy recordamos el 179 aniversario de la muerte del Libertador Don José Francisco de San Martín y Matorras. Por ello, es oportuno valorar el lugar que ocupa este honorable argentino en nuestra memoria nacional. Nacido en Yapeyú -entonces Virreinato de la Plata-, el 25 de febrero de 1778 , San Martín es el mayor protagonista de la denominada Corriente Libertadora del Sur, ya que llevó adelante la independencia de su patria, Argentina (1816), luego la de Chile (1818) y, finalmente, el Perú (1821). Sin duda, junto con Simón Bolívar, es uno de los dos más grandes personajes de la causa libertaria de América. A diferencia de Bolívar, quien buscó toda desvinculación con la Madre Patria, San Martín nunca descartó la fórmula de un sistema político para el Perú con aires monárquicos. Luego de cruzar los Andes, perder en Cancha Rayada, y vencer en Maipú y Chacabuco, San Martín emprendió la empresa libertaria hacia el Perú convencido de que mientras nuestro país no fuera emancipado jamás podía asumirse una independencia plena para el continente. Bolívar también lo creyó así; por ello, los dos libertadores debieron llegar hasta Lima para asegurar la emancipación completa de la Corona. Aquí lo tuvimos con el título de Protector y cuenta la historia que, hallándose en Pisco, profundamente dormido soñó los colores de nuestra Bandera Nacional. No pudiendo ingresar en Lima, se trasladó hasta Huacho y estableció su cuartel general en la ciudad de Huaura, donde el 27 de noviembre de 1820 dio el primer grito de libertad para nuestro país. La Comisión del Bicentenario de la Independencia del Congreso llegó en julio del año pasado hasta la sede del histórico balcón donde lo hizo y aún tiene pendiente aprobar la calificación de Huaura como la “Ciudad Emblemática del Bicentenario”. Es una vergüenza y una ofensa a la historia nacional que hasta ahora no lo hayan hecho. San Martín se alejó del Perú definitivamente luego de su encuentro con Bolívar en Guayaquil (1822). El libertador argentino terminó sus días en Europa y murió un 17 de agosto de 1850 en Francia. Nos unió mucho a Argentina y, por ello, luego de solidarizarnos con su pueblo durante la Guerra de Las Malvinas (1982), nos dolió que le vendieran armas a Ecuador durante la Guerra del Cenepa (1995). Pidieron perdón y lo hemos superado. La historia nos sigue uniendo debido al gran San Martín.