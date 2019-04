​El mensaje

Continúa la caída de popularidad de Martín Vizcarra, quien inesperadamente pasó a la defensiva con un mensaje para capitalizar la posible solución al conflicto de Las Bambas, renovar la confrontación con el Congreso y deslindar con el Poder Judicial por la decisión de la prisión preliminar recaída inesperadamente sobre PPK.

Martín Vizcarra, que fue vicepresidente de PPK, pretende desligarse de esa medida judicial teniendo en cuenta que el expresidente ha denunciado persecución política al ser abusivamente detenido. ¿Esa persecución podría venir de quien tomó la posta y deslindó rotundamente de la gestión anterior?

Vizcarra parece no entender las señales. Que su descenso en las encuestas se debe al desencanto y a la desatención a las exigencias ciudadanas. A sus escasos avances en situaciones críticas en salud, educación, empleo y seguridad más una reconstrucción lenta o paralizada.

El Presidente no percibe que ya pasaron los tiempos del referéndum y de la confrontación con el Congreso. Que le dieron resultado en su momento, pero su discurso anticorrupción ya no es suficiente ni efectivo y que la socorrida criminalización de la política no tiene el mismo efecto. Es cierto que el escándalo Lava Jato genera respuestas defensivas de “grandes intereses y grupos de poder”, pero no es cierto que busquen afectar su imagen y la de su gobierno, por impulsar distintas reformas.

El Presidente se victimiza. No son sus reformas las que motivan los ataques, son sus deficiencias. Y seguirá cayendo si no entiende las demandas ciudadanas que, como ha dicho Jorge Nieto, pueden generar una crisis. Lo que está en cuestión es la capacidad del gobierno. Corresponde concluir la reforma judicial y debatir la reforma política para superar la crisis de confianza y el déficit de representación que se refleja en porcentajes indeseables. Martín Vizcarra debe recordar que ya está en su segundo año y que la gente espera soluciones tangibles.