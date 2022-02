Si hay alguien que personifica la pésima calidad de los ministros nombrados desde que empezó el gobierno del profesor Pedro Castillo, ese es sin duda el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien nadie sabe cómo así se mantiene en el cargo a pesar de sus oscuros antecedentes y de haber convertido su sector en el paraíso de la informalidad y en una “agencia de empleos” donde pululan los amigos y envarados, muchos de ellos una manga de incapaces y buenos para nada.

Este caballero es también una gran muestra de la poca capacidad que tiene el gobierno del lápiz para armar un equipo decente a la altura de los retos del sector Transportes y Comunicaciones, caracterizado por la informalidad y el desgobierno que todos los días cuesta vidas. De igual forma, su permanencia es una evidencia viviente de que el mandatario vive en otra realidad que le impide ver el daño que este señor le ocasiona al país y también a su alicaído régimen.

Pero el ministro Silva no solo es una muestra de lo mal que va el Poder Ejecutivo. También nos hace ver la pésima calidad y la ineficiencia en el control político del Congreso que tenemos, al no haber sido capaz de censurar a este sujeto que llegó a nombrar en un importante cargo a una ladronzuela de panes de moldes y desodorantes, y de haber negociado la cabeza de dos funcionarios con choferes de combis piratas deudores de miles de soles en multas.

Silva no solo es un ministro que le pertenece al presidente Castillo y hoy a su premier Aníbal Torres, sino también a cada uno de los congresistas de distintas bancadas que teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo han mandado a su casa a través de la censura. ¿Será cierto que se ha salvado porque ha ofrecido obras en los lugares de origen de varios parlamentarios para que estos saquen pecho y las muestren como producto de su “gestión”? Por estos días nuevamente está corriendo una moción para interpelar al ministro Silva, con la intención final de echarlo del cargo. Los peruanos tenemos que estar muy atentos para ver qué congresistas y de qué bancada, miran a otro lado y no cumplen con su deber de sacar del cargo a quien solo pudo haber sido convertido en el jefe de una cartera por un presidente como Castillo, quien pasará a la historia como el hombre que nos regaló los peores gabinetes que haya tenido el Perú en 200 años.