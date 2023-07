Un conflicto legal entre el joven cantante peruano Farik Grippa, la productora Monumental Music y el influyente productor musical Sergio George, destapó una situación que se genera usualmente en la industria musical, especialmente, cuando no se tienen las cosas claras y se cifran altas expectativas cuando se trata de entablar alianzas o firmar contratos para desarrollar carreras musicales. Para ubicar el hecho, Grippa, joven y talentoso intérprete de salsa, meses después de haber firmado un contrato para que manejen su carrera, se dio cuenta, según él, que lo que le habían ofrecido no se estaba cumpliendo y decidió pedir que le rescindan el contrato. Culpó a Sergio George, de ser quien lo animó y convenció para que se integrara a la lista de artistas de Monumental, a través de su sello ChimPum Music. Tras varias semanas en las que se difundieron comunicados mutuos y cartas notariales, el conflicto continúa, el cantante sigue vinculado a un compromiso que no le permite seguir con sus actividades como él quisiera, y la empresa le exige que respete lo que firmó o pague una penalidad para quedar libre. Lo que hay que recordar a quienes se encuentran iniciando una carrera, o los que ya tienen un nombre importante y se encuentran frente a tentadoras propuestas, es que la industria musical es un negocio y si te ofrecen el cielo y las estrellas, te exigirán algo a cambio. Nadie invierte en algún cantante por un acto de beneficiencia, entonces, para evitar sorpresas de uno u otro lado, lo vital es que, con un abogado al costado, sepan los involucrados que están firmando. Si hay algo que no les conviene, deben decirlo, poner cláusulas para protegerse y saber que nada es regalado. Lamentablemente, al tener una industria local, siempre en pañales, la posibilidad de exportar el talento peruano, al margen de subir tu música en plataformas, es una meta que todos los artistas persiguen, y siempre aparecerán productores y representantes de los buenos, y también de los otros; que ofrecen lo que no cumplirán. Hay muchos ejemplos de carreras que fueron hipotecadas por malas decisiones, y otras, que fueron silenciadas en su mejor momento para dar paso a otras solo por intereses económicos. Volvemos a recordar, no habrán sorpresas ingratas si es que las cartas siempre se ponen sobre la mesa, ya los saben quienes quieren seguir creciendo en el competitivo ambiente de la música.