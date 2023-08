Ayer escribía en este espacio sobre las andanzas del congresista Darwin Espinoza, quien ha sido señalado como el que hizo posible una reunión entre el entonces presidente de Sedapal, Francisco Dumler, y una representante de Marka Group, empresa de la corrupta Sada Goray, a fin de “gestionar” que la compañía estatal coloque redes de agua potable en un terreno donde pensaban construir un proyecto de vivienda, todo esto, obviamente, sin seguir el conducto regular.

No olvidemos que Espinoza, de Acción Popular, es uno de los tristes y célebres “niños”. Pese a esto, la bancada de su partido, ese que algún día fue importante en la política peruana, lo acaba de nombrar su vocero, lo que no es más que una burla para quienes se sienten indignados por el accionar de estos personajes que además siguen en funciones como si nada pasara. No olvidemos que apoyaron al gobierno de Pedro Castillo a cambio de dádivas, según el Ministerio Público.

Queda claro que en la bancada de la lampa “los niños” son mayoría y que ellos hacen lo que quieren de acuerdo a sus intereses, que tienen que ver los problemas legales en los que están metidos. Recordemos que hace poco uno de ellos, con el mayor desparpajo, presentó un proyecto de ley destinado a restituir la ya sepultada inmunidad parlamentaria. Entre estas joyas nada menos que Jorge Flores Ancachi, quien además es sindicado de “mochasueldos”.

Ahora han colocado a Espinoza como su vocero. Parece que esta situación colmó la paciencia de varios legisladores de AP, quienes renunciaron al grupo parlamentario. No les importó que horas antes haya salido una grave denuncia en su contra. Lo único que saben estos personajes cada vez que son cuestionados con evidencias en mano, es victimizarse, culpar a los medios y hasta llorar y simular amagos de desmayos en pleno hemiciclo.

Si Acción Popular quiere lavarse la cara, lo primero que tiene que hacer con su nueva dirigencia es expulsar a esta gente y pedir perdón al país por haber permitido que individuos como los ya conocidos por todos, hayan integrado una lista de candidatos al Congreso el 2021, a pesar de la mala experiencia que habían hecho pasar a los peruanos con los legisladores que colocaron en el Parlamento transitorio de 2020. Han sido un verdadero desastre.