Para la mayoría de cantantes y músicos, no hay nada más placentero que tener al público al frente. Poder gozar del aplauso, aguantar hasta los silbidos de desaprobación, escuchar, si se afina el oído, el latido de los corazones en la platea, todo resulta una experiencia incomparable. Esa comunión entre la gente y el artista, que por unas horas comparten el mismo y pequeño universo, es algo que no se puede reemplazar. Pero corren nuevos tiempos, y empujados por una crisis que nadie imaginó, hoy esa gran familia artística, el de la voz y el instrumento musical, se ha visto obligada a cambiar de escenario. En los primeros días de la pandemia, los intérpretes, esperanzados en que el confinamiento no duraría más que algunos meses, empezaron a compartir canciones desde sus casas, para de esta forma permanecer conectados a sus seguidores. Los músicos, acompañados de sus fieles instrumentos, también optaron por las redes sociales con la finalidad de que no les perdieran el rastro. Pero el tiempo ha pasado, las noticias sobre la posibles fechas de aperturas de teatros y locales para conciertos apuntan hasta el próximo año, así que muchos ya empezaron a darse cuenta que las transmisiones por streaming serán la alternativa para aliviar sus economías. Y aquí ya hay que detenerse, porque de los shows caseros por la emergencia, solo amparados por una cámara de teléfono y el aporte generoso de los seguidores , se estan anunciando conciertos con todas su letras. En las últimas semanas importantes nombres de la escena musical ya tienen fechas comprometidas para espectáculos, sin público, pero con sus habituales músicos, para ser transmitidos desde diversas plataformas. Esta vez ya no se apela a la colaboración de los fans del artista, ya se están vendiendo entradas para estos shows online y el público exigirá las condiciones mínimas de calidad en imagen, iluminación y sobre todo sonido. Se está abriendo una importante ventana que permitirá la subsistencia de los cantantes y músicos peruanos en lo que va del año. El streaming asociado a la música llegó para quedarse, pero hay que enfrentar ese reto con profesionalismo, seriedad y con los estándares que se exigen a nivel mundial. A tomarlo en cuenta.