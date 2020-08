Hace cincuenta años, una muchacha con el mundo en contra, supo que su canto la ayudaría a espantar a la pobreza y sobre todo, le permitiría cumplir esos sueños que no tenían límite. Fue así que María Angélica Ayllón Urbina, la chica de Lince, la nieta de doña Eva, se armó de valor para escribir su propia historia y se propuso recorrer sin miedo, esos escenarios repletos de figuras consagradas. Con el nombre de su abuela, con un solo vestido, un par de zapatos de fiesta de mucho uso, se dejaba escuchar en peñas y locales, cuyos dueños le hacían pagar su derecho de piso, pero a la vez, no le restaban halagos a su voz y estilo. A pesar de las malas noches, y de un “bolo” que no merecía, ella no se daba por vencida, su vida ya la había enfrentado a duros golpes, como para dejarse abatir por una mala cara o un desplante. Poco a poco, Eva Ayllón, empezó a ver su nombre en las marquesinas, las consagradas le empezaban a abrir espacio, las más sabias le regalaban sus consejos y alguna, más generosa que otras, sus vestidos. Su próximo paso estaba cantado, iluminada por la buena estrella que la seguía acompañando, el mundo del disco le abrió sus puertas. Tras su paso por Los Kipus. su carrera como solista la colocó como una de las cantantes más vendedoras de su generación. Pero nada fue producto del azar, la razón de su éxito fue que se superaba a ella misma disco tras disco, generaba éxitos y no se conformaba con el mismo repertorio. Esa fue su constante siempre, trabajar, estar un paso adelante y no ponerle fronteras a sus ganas de ser esa artista que siempre quiso. Con una exitosa carrera que le ha otorgado el Grammy Latino a la Excelencia Musical, haber cantado en el Carnegie Hall, y de tener un lugar en el corazón del pueblo, Eva recibe sus primeros cincuenta. El festejo merecía tirar la casa por la ventana, y ella se preparaba para la ansiada celebración. Pero los buenos deseos se esfumaron frente a la pandemia, de pronto, todo lo avanzado se quedó en proyectos sobre el papel. El gran concierto de las Bodas de Oro será hasta que la crisis pase y el público pueda juntarse para regalarle el aplauso. Mientras, Eva espera paciente, recuerda lo vivido, agradece, mira el cuadro de la abuela, canta y sigue soñando; nunca dejará de hacerlo.