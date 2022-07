Es muy preocupante tener en Palacio de Gobierno a un presidente como el profesor Pedro Castillo, que cree que la mayoría de peruanos son tontos como para tomar en serio su discurso de ayer con motivo del 201 aniversario patrio, en el que no ha hecho más que mostrar un mundo “ideal” y donde el eficiente e inmaculado mandatario es una pobre víctima de los medios de comunicación que no informan de su magnífica gestión, y de los grupos de poder que no quieren perder sus privilegios.

Ironías aparte, como señalé ayer en este espacio, era evidente que nada bueno podría decir el presidente ante el Congreso, si tenemos en cuenta que esas 86 páginas habían sido aprobadas por un gabinete como el que encabeza Aníbal Torres, el admirador de Adolfo Hitler y gran maltratador de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero lo escuchado desde el Congreso ha resultado una verdadera burla para los peruanos de parte de un mandatario con cinco investigaciones por corrupción que hace tiempo no merece estar en el cargo.

Culpó de las críticas a los medios, como si las corruptelas del puente Tarata, los 20 mil dólares de Bruno Pacheco o la presencia de Juan Silva en el gabinete fueran cuentos malignos de periodistas enemigos del “gobierno del pueblo”. ¿Acaso algún diario o portal ha inventado el vergonzante plagio de su tesis avalada por su socio César Acuña? ¿Es falso acaso que botó a Mariano González cuando hacía grandes esfuerzos con la Policía Nacional por capturar a los prófugos preferidos de Palacio de Gobierno?

El presidente ha tratado de mostrar un país de las maravillas. Un poco más y nos dice que abramos los caños de las casas para que salgan billetes producto de nuestra boyante economía. Además, ha tenido el descaro de atribuirse logros de administraciones anteriores y del sector privado como, por ejemplo, el puerto de Chancay. Incluso habló linduras de la gestión de Petroperú, cuando cualquier observador medianamente informado sabe que esa empresa estatal en un redomado desastre, especialmente por la deuda que tiene por la refinería de Talara.

Por último, sería bueno saber por qué al final el presidente Castillo no invocó a “sus” prófugos a que se entreguen a la justicia, tal como estaba considerado en el texto del mensaje leído por el mandatario. ¿Quizá alguna gota de sangre en la cara? Y finalmente, si tanto se ha podido hacer en un año, si tanto bienestar se ha llevado a 33 millones de peruanos desde la “brillante” gestión del profesor, ¿por qué el propio mandatario y la izquierda que lo aplaude quieren cambiar la Constitución? Explíquense por favor.