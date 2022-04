Las dificultades económicas por las que atraviesa el país son serias (por la coyuntura internacional), donde la crisis logística del comercio presionó el alza de la inflación, agravándose con la invasión a Ucrania por el incremento de los precios de la gasolina y los fertilizantes; ambos insumos afectan con gran fuerza el costo de los alimentos.

En buena medida —pero no de forma exclusiva—, esta situación hizo que los transportistas acataran un paro nacional, que ya cumple casi una semana de duración, empujando aún más al alza los precios de los alimentos debido al desabastecimiento que ya se siente en las ciudades.

El Gobierno tiene allí una prueba de fuego, mayor aun que la que ha tenido en la atención de los conflictos sociales —con magros resultados—, ya que el paro del transporte, no tiene una salida fácil; la coyuntura internacional por un lado y la situación de las finanzas públicas por el otro, no le permiten un margen de amplia acción y algunas medidas, como la de los fondos de estabilización de precios —dada la cantidad de intermediarios—, podría no surtir los efectos esperados en el corto plazo.

Esto se agrava, pues la atención del Gobierno está en la defensa del presidente y de su ex círculo cercano, y la imposibilidad de convocar cuotas técnicas, dada la voracidad de Vladimir Cerrón, para conservar sus cuotas burocráticas.