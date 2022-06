La fuga del exministro Juan Silva es la enésima demostración de que la mayor parte del Gobierno es una especie de “Barrio King” disfrazado de funcionario público y que Pedro Castillo es lo más parecido a Gerson Gálvez, “Caracol”. Es terriblemente denigrante la pasividad con la que los políticos del Congreso asisten a este asalto perpetuo de las arcas públicas, es humillante verse sometido a un régimen moralmente incapacitado para gobernar y es desgastante la burla continúa de los Aníbal Torres, Alejandro Salas o Nicolás Senmache declarando como si se trataran de ministros de Estado y no de lo que realmente son: Los cómplices de los delincuentes estatales, las comparsas de la mafia gubernamental, el sustento de la farsa. Y entonces encontramos que la pesadilla se vuelve perpetua, un

torbellino sin salida y una rémora de indignidad cuando la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no da la talla para liderar la estrategia para la vacancia o la acusación constitucional, cuando el grueso de los parlamentarios está pensando más en su boleta de pago de fin de mes -y en asegurarla por 5 años- y cuando, claro, entendemos que “Los Niños” (Raúl Doroteo , Juan Carlos Mori , Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza, no hay que olvidar sus nombres) no son los únicos que han pasado por caja para despreciar con sus actos el cargo que ocupan y convertirse en una vergüenza para el país y sus familias y que hay varios más echándole tierra a la sepultura de la integridad. Así, salimos cada día a desayunar, a trabajar o ganarnos la vida en lo que sea mientras espectamos este desastre con la resignación de quien no puede hacer nada cuando en realidad podemos hacerlo, y salimos a masticar este hartazgo y saborearlo y tragarlo sin consecuencia alguna porque así como los odiadores nos colocaron en el núcleo de la miasma con sus votos -nunca hay que olvidarlo- al menos por ahora, las elocuentes muestras de un conformismo suicida nos llevan a concluir que este es el país que merecemos.

