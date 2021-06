El Jurado Nacional de Elecciones - JNE sigue adicto a la forma jurídica antes que al fondo del derecho. Declaró en mayoría improcedente el pedido formulado por el secretario general del Parlamento Andino de acreditar a observadores para la segunda vuelta electoral en el Perú. Lo insólito de la medida del JNE, ha sido denegar la solicitud del foro político que agrupa a los representantes de la voluntad popular de las naciones que comprenden la rica y relevante geopolítica andina de nuestra subregión (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), por la referida improcedencia que, como sabemos, paraliza el decurso procesal o adjetivo del derecho por la existencia de asuntos de fondo, privilegiando razones de forma. El JNE, amparado en el informe emitido por la Dirección de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del propio JNE -debió serlo por una de asuntos jurídicos-, argumenta que la solicitud fue extemporánea dado que éstas se presentan hasta 15 días antes de las elecciones que fue el pasado 11 de abril. Mirando la legalidad no hay nada que hacer pero la legalidad jamás puede ser superior a la juridicidad que la contiene. La naturaleza de las nuevas circunstancias políticas lleva a que el derecho deba adecuarse a las nuevas condiciones fácticas. Es fundamental en los dominios de la ciencia del derecho que el hecho hace al derecho y no al revés. Solo cuando la legalidad es atropellada o se cierne una amenaza sobre ella, entonces se vuelve pétrea como una coraza haciendo al derecho garantista por su norma jurídica. Es una base positiva, que es el mayor legado kelseniano al mundo del derecho. Pero si la legalidad puede ser fortalecida, nada debería detener su ensanchamiento, que se hace curiosamente por otra norma, porque así está instrumentalizado el derecho, siempre promovido por las fuentes del derecho que son los métodos para crear derecho. Negar una observación electoral es no contribuir con el objetivo garantista del derecho. Si preocupa el óbice normativo por la fecha extemporánea, por otra norma se puede conseguir el sentido del derecho, pues el hombre jamás debe volverse esclavo de la ley ni aprovecharse de ella; en cambio sí debe considerar que el derecho, que es más que la ley, es regla pero también excepción.

