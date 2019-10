El peligroso ninguneo del Congreso 2020

El próximo Congreso 2020 está siendo ninguneado por corto. Apenas año y cuatro meses, dicen unos. Lo manejará a su antojo Vizcarra, alertan otros. Los más pesados se guardarán para el 2021, piensan todos. Y es que, en tan cortos meses, es muy posible que no alcance a hacer mucho de bueno. Pero no ven que, en ese breve tiempo, ese Parlamento puede hacer más daño en poco más de un año que el del 2021 en sus largos cinco. Y lo hará si tiene una mayoría que quiera convertirlo en una asamblea constituyente o si opta por implementar reformas a la actual Carta Magna que terminen por desnaturalizarla por completo. En particular, en el breve, pero potente y transcendente capítulo económico.

Por ello, las elecciones para el Congreso 2020 serán cruciales. Y ahí radica la trampa del Gobierno. Quiere hacer creer que será un Parlamento decorativo y que amerita solo que los partidos envíen juveniles y suplentes a jugar el partido. Nada más lejano de la realidad. Por eso, los partidos que se constituyan en la resistencia ante un ya anunciado embate de las izquierdas por asaltar la actual Constitución, especialmente los más constituidos, deberían enviar sus cuadros más ranqueados, más comprometidos, sean experimentados o jóvenes. Y aprendiendo de la reciente experiencia de Fuerza Popular, integrar sus listas principalmente con militantes convencidos. Si van a invitar de afuera, que se limiten a los muy necesarios, y que sean refuerzos en áreas concretas que desee fortalecer puntual y estratégicamente. Porque será un juego corto donde la estrategia será fundamental, pero también la disciplina y la afilada punzada del discurso inteligente. Quienes se animen a integrar el Congreso 2020 serán grandes sacrificados, ya que no podrán postular en 2021. Otro motivo para desincentivar a los que buscan la carrera política y anhelan quedarse un rato largo en ella. Es parte de la trampa. A no caer en ella.