Los contagios y cifras de fallecidos aumentan a más de 300 diarios. El ritmo de vacunación es muy lento y la gente sigue muriendo por falta de oxígeno. La terminaremos en dos años o más, mientras en Chile en seis meses todos alcanzarán la inmunidad. Seguimos en este Titanic que se hunde mientras el capitán Vizcarra ya se salvó junto a los poderosos. Y Sagasti con sus ministros no quieren ver el drama en su magnitud y prolongan la incapacidad anterior al impedir que los privados puedan comprar las vacunas y aplicarlas con mayor alcance y rapidez.

Y lo increíble es que no hay dinero para la salud. La insensibilidad de Vizcarra llegó al extremo de no prever en el presupuesto lo necesario para la anunciada segunda ola del COVID-19. Y el Congreso así lo aprobó. Ahora buscan dinero de otras partidas para afrontar este drama.

Mientras eso sucede la inmensa influencia y el dinero de Martín Vizcarra son evidentes no solo con el excelente libro de Carlos Paredes –gran aporte a la historia de la corrupción nacional- sino porque Vizcarra como cabeza de una mafia se pasea libremente con mucho poder. No solo en el JNE que le permitió ser candidato fraudulentamente. También en el Ministerio Público, que manipuló a su antojo durante su gobierno, con una Fiscal de la Nación que no se atreve a disponer su prisión preventiva aunque tienen las pruebas contundentes que mostraron para prohibirle la salida del país. El MP afirma que lo investigará por la vacunación ilegal pero lo anterior sigue bloqueado.

Martín Vizcarra mantiene gran poder mediático y político, con tribunas por doquier, con defensores morados del actual gobierno. Inmune e impune sigue comprando conciencias y adhesiones, activa sus troles en las redes, ostenta dinero de origen desconocido. ¿A qué responde tanta plata e influencia? ¿Nadie lo sabe ni lo ve?