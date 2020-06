Si miramos las cosas desde la óptica del Poder Ejecutivo, es comprensible que en la última semana el presidente Martín Vizcarra no haya aparecido ante el país en su antes habitual exposición. Lo señalo porque queda claro que no hay muchas buenas noticias dar en momentos en que las cifras de muertos y contagiados siguen en alza, en que se ha tenido que admitir que las “pruebas rápidas” no sirven para mucho y cuando la economía alcanza niveles históricos de recesión.Nadie en su sano juicio, ningún peruano de bien, puede estar contento con lo que pasa en nuestro país, pero es la realidad. El manejo de la pandemia se le ha ido de las manos al gobierno que al principio parecía hacer las cosas bien. Eran los tiempos en que el jefe del Estado aparecía en la televisión al frente de una situación dura, pero controlada con una buena y oportuna gestión que merecía aplausos y reconocimientos desde dentro y fuera.

Vimos la orden de confinamiento el domingo 15 de marzo, antes que todos en la región. También la entrega de bonos y la apertura de las arcas del Estado para reactivar a las empresas paralizadas. Se dijo que el Hospital de Ate y la Villa Panamericana serían suficientes para atender a los contagiados. Todo parecía bien, pero la realidad de la informalidad, de los mercados y de los “caminantes” le estalló en la cara al gobierno y le mostró el verdadero Perú.

Hoy estamos en la cumbre de los muertos y contagiados, y en la cola de las economías de la región, pese a que todo parecía bajo control. Mientras tanto, la cuarentena ya parece una burla. ¿Estará viendo el presidente Vizcarra lo que ha venido pasando todos estos días en la avenida Grau, entre Lima y La Victoria? Eso es una nuestra del Perú real que los “científicos sociales” convocados por el gobierno parecen no haber visto desde sus escritorios y sus pizarras.

La situación del país es muy crítica en lo sanitario y económico. Duele decirlo, pero estamos en un túnel que aún no muestra luz hacia el final. Hace falta el liderazgo no solo de un presidente que parece doblegado por los hechos, sino también de parte de un equipo ministerial que, salvo algunas excepciones, no está a la altura de las duras circunstancias. Un golpe de timón en el Poder Ejecutivo en este momento trágico, vendría bien.