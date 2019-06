EL PERÚ NEGRO QUE DEBEMOS INTEGRAR

El 4 de junio ha sido institucionalizada en el Perú la celebración del Día de la Cultura Afroperuana. Con ese motivo, el Movimiento Negro Francisco Congo —fundado en 1984— y la Asociación Civil Raíces Afroperuanas organizaron hace muy pocos días en el Teatro Municipal de Lima un evento para relievar el legado de los negros en el Perú. Prefiero hablar del Perú negro antes que referir la raíz africana que debo precisar no es incorrecta. El Perú negro me parece más inclusivo y de reconocimiento profundo de la identidad negra por la raza misma. Desde que llegaron como esclavos hasta América, los negros han sido objeto de los mayores signos de la marginación y la discriminación. El virreinato los involucró en la sociedad de las castas, que fue la característica fundamental en ese momento, es decir, las determinaciones sociales fueron definidas por el color de la piel. Hay que decirlo. Luego, cuando nos hicimos Estado independiente, el buen Don José de San Martín —para no ser considerado un antisistema— no fue capaz de decretar la libertad de todos los negros. Solamente lo fueron los que nacieron desde el mismo instante de la proclamación de nuestra Independencia. Los otros tuvieron que esperar a que los liberara Ramón Castilla en 1854. Hablemos claro y directamente. Los que marginan son completos ignorantes, pero también lo son porque no contamos con una población educada. La gente que se cree superior a otras por el color de la piel fue combatida por Martin Luther King, constituido en los años 60 como la máxima figura de la lucha contra el racismo y la discriminación en EE.UU. y el continente. Lo mataron el 4 de abril de 1968 porque fue un luchador social que jamás permitió la humillación y la injusticia. Los negros, que estuvieron postrados y sometidos en el proceso histórico de la sociedad internacional donde el dominio fue ejercido por quienes contaban con los medios de producción y el dominio de las tecnologías, han dado grandes pasos en la igualdad entre todas las personas, pero aún faltan más pasos. En el mundo hoy son algo más de 1000 millones y en América viven unos 200. Un número relevante, cuya cultura enriquece a los pueblos donde habitan. El Bicentenario también les pertenece con agenda propia y agenda compartida.