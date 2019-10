EL PERÚ NEGRO Y ÁFRICA NEGRA

Ayer hemos celebrado el Día de la Amistad Peruano-Africana, que comprende nuestra vinculación con los países árabes y negros del denominado continente de la esperanza. Ahora me referiré a los Estados con población negra, en su mayoría ubicados desde la inmensa sabana africana hasta el extremo sur del continente. Prefiero hablar del Perú Negro antes que referir la raíz africana pues, como vemos, África no es exclusivamente continente de negros. Antes que hablar de los peruanos afrodescendientes, prefiero hablar de los peruanos negros que me parece más inclusivo, tal como lo conserva la asociación PERÚ NEGRO desde su creación en 1969, recientemente relievada en la cartelera de TV.

Desde que llegaron como esclavos a América, los negros han sido objeto de los mayores signos de marginación y discriminación. El virreinato los involucró en la sociedad de las castas en que las determinaciones sociales fueron definidas por el color de la piel y los rasgos físicos. Hay que decirlo. Luego, cuando nos hicimos Estado independiente, don José de San Martín –para no ser considerado un antisistema con el desarrollo de la economía en el Perú y en América– no fue capaz de decretar la libertad de todos los negros. Solamente lo fueron los que nacieron desde el mismo instante de la proclamación de nuestra independencia. Los demás tuvieron que esperar a que los libertara Ramón Castilla en 1854 y cuando llegó ese momento ya eran los menos y en estado de longevidad. Los que los marginan son completos ignorantes. La gente que se cree superior a otras por el color de la piel fue combatida por Martin Luther King, constituido en los años 60 como la máxima figura de la lucha contra el racismo y la discriminación en EE.UU. y el continente y por esa razón lo mataron (1968). Los negros no dominaron ni comandaron en la historia porque no tuvieron el control de los medios de producción. Es la verdad. En el mundo hoy son algo más de 1000 millones y en América viven unos 200, siendo el 4% de la población peruana. Por su trascendencia en la construcción de nuestra identidad nacional, el Bicentenario también les pertenece.