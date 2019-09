El Perú y las bolsas de plástico, a propósito de la Cumbre sobre Cambio Climático

Ante la inminente realización de la Cumbre sobre Cambio Climático en las Naciones Unidas en Nueva York, la metrópoli del planeta, ayer en más de 55 países del globo hubo manifestaciones de diverso calibre, llamando la atención del compromiso asumido con la suscripción del Acuerdo de París de 2016, en el marco de la COP 21, en el sentido de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero. En este contexto sobre el medio ambiente, me referiré al compromiso que tenemos todos los peruanos con su conservación, nuestra identificación con la biodiversidad dada nuestra condición de contar, como decía el Amauta Javier Purgal Vidal (1911-2003), con la “síntesis geográfica del mundo” y, desde luego, nuestra misión como Estado y Nación para que los ecosistemas que contamos en el territorio nacional pudieran merecer la mayor protección, si queremos un país encaminado hacia el desarrollo sostenible. Me refiero a la Ley N° 30884 (2018), relativa al impuesto al consumo de bolsas de plástico, cuyo propósito ha sido desincentivar su uso. Hemos debido ir hasta el fondo y cortar de raíz su producción y venta, como se hace en Chile, el país de América Latina pionero en tomar decisiones. En todo Chile está completamente prohibido que se entreguen o vendan en centros comerciales, farmacias, bodegas, etc. Si las quieren, pues las compran pero de papel, jamás de plástico. La ley peruana no las prohíbe, por lo que seguimos usándolas -no nos engañemos-, pues no estamos habituados a llevar bolsas de tela, paja o papel, o cajas, para recoger nuestras compras para la casa. Gobernados por el facilismo, terminamos comprándolas.

En el mundo se producen 10 millones de bolsas por minuto, y terminan en vertederos en el mar alrededor del 90%. Una tragedia para el medio ambiente si consideramos que la degradación de las bolsas plásticas tarda cerca de 400 años. Prohibámoslas completamente.