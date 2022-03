La reciente determinación de EE.UU. de suspender todas sus importaciones de petróleo desde Rusia, se hace con el objetivo de seguir jaqueando la economía de Moscú, pues el petróleo es una de las principales fuentes de ingreso para la economía moscovita.

La consigna de la Casa Blanca es mermar a cualquier precio al gobierno de Vladimir Putin que hasta ahora no puede conseguir tomar Kiev, la capital de Ucrania, suponiendo esta circunstancia militar un altísimo costo para la economía del Kremlin. Pero Washington ya ha calculado los efectos que esta medida producirá en el país y por eso no se hace problemas para atenuar el efecto de no contar con el petróleo ruso. Recurre al pragmatismo de su política exterior de siempre y por esa razón ahora gira acercándose a la Venezuela de Nicolás Maduro que lo tiene en abundancia, y el presidente Joe Biden resuelve enviar una misión a Caracas para auscultar la manera de solventar la contingencia.

Los estadounidenses practican como nadie la teoría del poder y de los objetivos del Estado, donde lo único que importa son los resultados en función de los intereses nacionales. Washington sabe muy bien lo que sígnica acercarse a Maduro, pero eso por ahora no interesa.

El mensaje también es para Putin buscando arrancarle su otrora aliado incondicional en Sudamérica. Biden desea jaquear completamente a Putin a quien ha decidido no enfrentarse militarmente lo que me parece muy sensato. La incógnita inmediata será conocer cuál es la próxima reacción de la Unión Europea que para nadie es un secreto que mantiene una relación de dependencia a discreción respecto del gas y el petróleo rusos que llega al 27% de lo que le compra.

Lo más probable es que si acaso la Unión decidiera sumarse en apoyo a la causa de Washington -la actitud del canciller alemán, Olaf Scholz, preocupado en materializar su adicción a la Casa Blanca, y que hemos visto en las últimas semanas, así lo hace creer en contraposición de las relaciones poco fructíferas de Angela Merkel con Donald Trump-, lo más probable será que Moscú ajustará a las naciones del viejo continente que mantienen una vinculación de dependencia. El petróleo, aunque ya con alto precio por barril (140 dólares) podría llegar en los próximos días hasta los 300 dólares como se especula. Veremos como se porta este factor de la guerra.