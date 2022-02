Es una obviedad que la situación del país no es buena y que no hay medidas para revertir esta situación. Sin embargo, lo peor es que esta crisis no es un accidente, es mucho más profunda, es una crisis sistemática que se agudiza día a día con el Gobierno de Pedro Castillo. En vez de encarar los problemas, el jefe de Estado mira a otro lado y hasta culpa a otros. Por ejemplo, a la prensa. Parece que quiere inventar enemigos para no enfrentar los peligros reales.

Alguien hizo una metáfora del equivocado rumbo de nuestro gobierno y al presidente Castillo lo comparó con el capitán del Titanic. creo que es diferente porque éste no vio el iceberg hasta que lo tuvo encima, mientras el mandatario, en cambio, parece que le está apuntando al iceberg para chocarnos y hundirnos.

Mientras tanto, en los últimos días el Gobierno ha lanzado globos de ensayo como el de reforzar el trabajo del Serenazgo permitiéndole que use armas de fuego, prohibir la circulación de dos personas en las motos lineales, flexibilizar las medidas para contener la COVID-19 , entre otros.

Nada provoca entusiasmo y aprobación en la ciudadanía. Es que no hay un liderazgo al que agarrarse en estos momentos de crisis. La gente solo percibe incapacidad y negligencia en el Gobierno. Y encima ataca a la prensa como si fuera la responsable de su pésima gestión y de su incapacidad para llevar a cabo bien las riendas del país.

Para colmo, el presidente es un propalador de excusas y parece que su única preocupación es cómo llegar al fin de su mandato sin importarle en qué condiciones.