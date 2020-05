Voy a confesar que me resigné. Ya no me afecta la cuarentena, cincuentena, setentena y centena completa que obligue el gobierno. Me es claro que ni Vizcarra ni quienes fungen de ministros tienen idea qué hacer, excepto dilapidar los ahorros de décadas ante el aplauso de una masa lobotomizada que encuentra “talento” en el simple despilfarro y en aumentar el endeudamiento externo. Entonces me adapto. Pero ya es lo de menos la nueva fecha del 30 de junio. Lo que me preocupa es el día después. ¿De verdad creemos que el gobierno va a soltar a la gente en julio y arriesgarse a un masivo contagio en Fiestas Patrias, tragos, euforia y desbande de por medio? Veremos. Por otro lado, si el gobierno no es capaz, cada ciudadano no debiera esperar que Papá-Estado le marque la pauta. Cierto es que mucha gente necesita salir, pero no es menos verdad que el peruano es anárquico, centrífugo e incapaz de seguir instrucciones, cuanto menos sostenidamente. Ninguna política pública podría funcionar sin apelar al más básico de los sentidos: el de supervivencia. Y aquí la gente pareciera comportarse como si la vida poco le valiera.

El problema del día después es que mientras más se prolongue, el escenario de devastación económica con el que se va a enfrentar la gente va a golpear más, porque empeora día a día que pasamos la cuarentena. El golpe económico va a desmoralizar a muchos que perderán empleos o reducirán salarios o perderán activos para sobrevivir. Y ya estaremos en agosto, con un contexto de contagios que no van a parar entonces. No nos engañemos, pues mientras no se descubra la vacuna, se pruebe con los protocolos debidos y luego recién se comercialice, para que después llegue por estos lares, va a pasar no poco tiempo. Entonces hay que mantenerse fuerte en la mente, porque sin eso, no habrá recuperación rápida en lo económico. En medio de todo, esperemos que la política no empeore las cosas. Porque créanme, todo puede ser aun peor.