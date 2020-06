Hizo bien el gobierno en declarar “de interés nacional” la elaboración y distribución de oxígeno medicinal. Lo que no entendemos es ¿por qué se demoro tanto en hacerlo? Desde abril, distintas regiones del país - como Loreto, solo por citar un ejemplo- sufrían de desabastecimiento de este elemento y había peruanos muriendo debido a esta carencia. ¿Acaso la especulación y el desabastecimiento en torno al oxígeno medicinal tuvieron que llegar a Lima para que el gobierno tome la decisión?, ¿las regiones y quienes viven en ellas importan menos? Queremos creer que no, que todo el país importa por igual y que esta decisión tardía no tuvo nada que ver con las largas colas y los miles de soles que se pagaban en Lima para obtener una recarga que permita salvar vidas.

Otra demora que tampoco entendemos es a la que fueron sometidos los pueblos originarios que también vienen padeciendo los estragos de la pandemia. Recién la semana pasada se realizó una acción cívica en la zona nororiental del país a cargo de las Fuerzas Armadas y Essalud, y fue el primer contacto que tuvieron las naciones indígenas y el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Ayer el presidente viajó a Madre de Dios para supervisar el apoyo médico a los pueblos indígenas. Ojalá esto continúe y mejore.