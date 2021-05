Vladimir Cerrón no ha dicho mucho sobre Bermejo ni el equipo técnico de Perú Libre, pero se ha manifestado de otra forma. Por ejemplo, retuiteando mensajes como este: “' (...) los ‘centristas’ también tendrán que entender que no se quiere continuismo ni ‘hoja de ruta’ a lo Humala. Se quieren cambios reales”.

El hombre que maneja los hilos de la candidatura de Pedro Castillo ya dejó en claro que toda inclinación hacia el centro es una traición y que propiciar la incubación de un nuevo plan de gobierno es un error.

¿Entonces por qué se esfuerza tanto el candidato presidencial del lápiz en dar la bienvenida a personajes con otras ideas y construir alianzas para alejarse del extremismo? Parece que solo son simples apariencias para captar a ingenuos. Con palabras vagas, pero llenas de reclamos y promesas, ha podido escalar hasta la segunda vuelta. Protesta, grita, rechaza y enfatiza lo que no hay, pero no plantea lo que hay qué hacer. Es un denunciador a horario corrido. Eso da marketing, pero no nivel de estadista. Para esto necesita conocimiento, liderazgo y capacidad, pero primero necesita planes. ¿Los tiene? La realidad es que no tiene otro que el ideario de Vladimir Cerrón, matizado con algunas generalidades exigidas por el cálculo electoral.

Está claro que cuando se toca el tema del plan de gobierno, los balbuceos de Castillo no pueden superar el bunker de Perú Libre. Allí donde Cerrón cierra filas y pone límites de convivencia a los izquierdistas más moderados. No solo no se integra sino que a muchos los abomina. Por lo tanto, estamos advertidos, el programa será el de siempre, aquel que quiere tirarse abajo el sistema y las libertades.