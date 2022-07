El Perú pasa por un mal momento respecto de sus instituciones democráticas. Los poderes del Estado están bajo la lupa de los ciudadanos que deslegitiman al Ejecutivo por el desprestigio creciente de Pedro Castillo con un entorno involucrado en la corrupción y evidente incapacidad para dar soluciones a la crisis económica que afecta al pueblo del que tanto habla. Pero tampoco el Congreso logra dar solución a la inestabilidad política. El estado de las instituciones es un buen reflejo de la salud general de un país. El Congreso no logra la mayoría necesaria para la vacancia, aunque su tarea legislativa y de fiscalización ha ido funcionando. Ahora enfrenta el desafío de recuperar la bicameralidad tan necesaria para su mejor producción legislativa y de conducción como poder del Estado en equilibrio con un Ejecutivo que cuenta con mayores recursos para avanzar, aunque sea a trompicones. Otro desafío fundamental es la elección de la Mesa Directiva que de acuerdo a las reglas no podrá venir del consenso sobre los mejores sino de los intereses de las bancadas. Hoy, nadie defiende al Parlamento. Toca a los congresistas elevarse por encima de los intereses de grupo para pensar en el país y mejorar las normas y procedimientos para enfrentar lo que pudiera venir si el gobernante llega a ser vacado por incapacidad moral. Reflexionar sobre el papel que corresponde a su Presidencia y Mesa Directiva con funciones que transcienden la política partidista para asumir la dirección y representación nacional en un gobierno de transición. La gran política debe estar presente en sus decisiones. Que la bicameralidad se logre será una gran señal y que su Presidencia sea la mejor daría esperanza en momentos tan difíciles. Del protagonismo del Congreso deben venir las soluciones. No tenemos otra posibilidad.