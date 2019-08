EL RECUERDO DE HIROSHIMA Y NAGASAKi ANTE EL ABANDONO DEL TRATADO DE ELIMINACIÓN DE MISILES

No promueve ningún buen augurio para la paz mundial que el recuerdo del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, en esta ocasión esté dominado por la reciente decisión de EE.UU. de abandonar el Tratado de eliminación de misiles de corto y mediano alcance (INF), que firmara con Rusia el Día de la Inmaculada Concepción de 1987. Y no lo digo solo por Washington. También por Moscú, que decidió suspenderlo en julio. Han pasado 74 años desde que Paul Tibbets, piloto norteamericano, a bordo del Enola Gay, una de las naves B-29, lanzó la mortífera arma nuclear Little Boy sobre las referidas ciudades. Murieron en el acto y en total, por los dos lanzamientos, más de 100 mil personas, y con las secuelas inmediatas 210 mil. EE.UU. sabía del cruento alcance devastador de estas bombas desde que el propio Albert Einstein lo advirtiera al presidente Franklin D. Roosevelt en una carta que le dirigió en 1939. Nada detuvo el objetivo de la Casa Blanca. Harry S. Truman, que asumió la Presidencia a la muerte de Roosevelt, y que había tomado esta decisión, antes había lanzado una proclama al Japón, junto con los líderes del Reino Unido, China y la Unión Soviética -la Declaración de Potsdam del 2 de agosto de 1945-, pidiendo al emperador Hirohito la rendición incondicional. La negativa del Imperio del Sol Naciente apresuró los lanzamientos nucleares, que nunca más se han vuelto a realizar en el mundo. Este hecho, junto al ataque de Manchuria el 8 de agosto de ese mismo año por las fuerzas rusas, que superaban el millón y medio de soldados, llevó a que Japón anunciara su referida rendición incondicional y total, lo que recién se hizo el 2 de setiembre siguiente a bordo del acorazado Missouri y ante el general MacArthur. Este nefasto episodio, que ha quedado en el registro de la historia, nunca más debe producirse. Es verdad que luego devino un tiempo de paz. La guerra había acabado. El mundo había cambiado y penosamente tuvo que ser luego del lanzamiento de dos bombas nucleares. Trump y Putin deberían reflexionar sobre esta nefasta experiencia que conmocionó al planeta y advertir que Reagan y Gorbachov, en plena Guerra Fría, firmaron el tratado con la idea de que sea permanente. Ojalá recapaciten y decidan restituirlo.