La cantaleta como estrategia por parte primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para eventualmente patear el tablero sobre el acuerdo de retirada que firmó Londres con la Unión Europea, no baja de intensidad y promueve, contrariamente, un escenario de confrontaciones y de polarización política, no solo con la Unión Europea, sino en el propio frente interno del RU. Recordemos que llegar al referido acuerdo de salida costó la caída de dos primeros ministros -David Cameron y Theresa May- y tuvo que posponerse hasta en 3 ocasiones desde el 2016, luego de que se produjera el referéndum -23 de junio- que decidió por una ajustada mayoría, que el RU dejará al bloque europeo, al que estuvo ligado desde 1973. Sigo creyendo que el plan de Johnson es parte de una estrategia pretendidamente maximalista para conseguir resultados comerciales mirando el momento posterior a la desvinculación completa de la UE, que será el 31 de diciembre de este año. Pero debe tener cuidado porque el mensaje internacional de que el RU podría alterar los términos del acuerdo de retirada, no sería nada provechoso para sus intereses ulteriores en el comercio internacional donde Londres deberá volver a acostumbrarse a la vinculación en solitario, es decir, sin los apoyos del bloque. De allí que violar lo pactado, como insinúa Johnson, sería cambiar las reglas de juego del acuerdo y eso significará, además de una impactante afectación del principio jurídico del pacta sunt servanda, que se traduce como el fiel cumplimiento de la palabra empeñada, un enorme desprestigio para el RU, lo que no está gustando nada a países como Escocia, parte del RU, que ha venido abogando por continuar en la Unión, así como a Gales, e Irlanda del Norte, también partes del RU, y este último, directamente involucrado por Johnson, dado que el comercio que mantiene con la UE podría suponer una situación de mayor sensibilización con su vecino, la República de Irlanda, que no es parte del RU. Johnson debe ser más precavido por lo que se pueda venir.