El repunte de Vizcarra en las encuestas

El presidente Martín Vizcarra no solo detuvo su caída en las encuestas sino que logró un marcado ascenso. Según Datum subió 13 puntos. Por otro lado, CPI le dio 4.4 puntos más en comparación con el mes pasado. Hay muchas interpretaciones para explicar este respaldo, sin embargo, el más creíble es el gesto del Jefe de Estado de “pechar” al Congreso al plantear la cuestión de confianza.

De este panorama se desprende lógicamente que el descrédito del Parlamento es tal que la gente tiene un alto grado de animadversión a este poder del Estado, algo que el Ejecutivo está capitalizando. Todo hace suponer que Vizcarra confía que los factores reales de su poder tienen que ver, principalmente, con su enfrentamiento con el Legislativo.

A todas luces, la gestión del Mandatario no es tan eficaz como para resolver a corto plazo los grandes problemas del país. No se han observado propuestas claras para canalizar proyectos que sirvan para combatir con éxito la inseguridad ciudadana, el estancamiento de la economía y la pobreza, entre otros males. Pese a ello y a que no tiene una fuerza electoral visible, con su estilo de enfrentarse al Congreso ha ocupado un gran espacio en la actual coyuntura política.

Mientras tanto, el Parlamento está más desvalorizado, no solo por los escándalos y el pésimo nivel de sus miembros, sino también porque su discurso es un mero ejercicio declamatorio que consiste en tirarle barro al otro. Así solo se convierte en un lugar difuso con un clima caliente por las esquirlas de su fallida batalla contra el Ejecutivo.