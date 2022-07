El pasado viernes, la primera dama Lilia Paredes acudió a la sede de la Fiscalía a declarar en el marco de la investigación abierta contra su hermana, Yenifer Paredes, por ofrecer obras y haberse reunido con representantes de una empresa que luego ganó una millonaria licitación con el Estado.

Es necesario saludar la predisposición de la esposa del presidente de la República de acudir a la citación del Ministerio Público sin realizar acciones para dilatar su presencia, tal y como lo hizo Pedro Castillo en otras oportunidades, pero lo que queremos puntualizar es el desmedido resguardo policial que la acompañó a brindar esta declaración y que impidió la labor de los medios de comunicación.

Por un lado el jefe del gabinete, Aníbal Torres, vapulea a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, por otro el gobierno emplea a los efectivos de la PNP como seguridad particular mientras tiene a varias regiones en estado de emergencia debido al incremento de la delincuencia y sigue sin capturar a los allegados al presidente que se dieron a la fuga.

A Castillo le disgusta la prensa que lo cuestiona, eso lo entendemos, pero no que se use el erario nacional y se impida la libertad de movimiento para evitar que nosotros hagamos nuestro trabajo, no. Es necesario que la primera dama tenga resguardo, pero cerrar calles y mandar decenas de efectivos a una declaración fiscal, es por decir lo menos, un despropósito.