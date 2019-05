EL RETO DE CONTAR UN TRIBUNAL DE DD.HH. PARA LA COMUNIDAD ANDINA

En eI siglo XXI, los bloques son la regla de la integración determinada por el fenómeno de la globalización. La Comunidad Andina, que comenzó dicha tarea integradora en la subregión andina en 1969 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, dando forma en ese momento al Pacto Andino, ha cumplido medio siglo de existencia y por ese motivo los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se acaban de reunir en Lima para fortalecer el bloque y eso está muy bien.

Hagamos, entonces, balance y prospectiva: 1° Chile dejó el bloque en 1976, porque jamás se sintió un país andino y porque creyó que para su despegue económico podía hacerlo solo, prescindiendo de los vecinos de la subregión. Así lo hizo y no le fue mal, pues estrechó sus relaciones con el hegemón del planeta (EE.UU.). 2° Venezuela, que se adhiere en 1973, se mantuvo en el bloque comunitario hasta el 2006, en que el desenmascaramiento político de Hugo Chávez confirmaba su visión antiimperialista, al oponerse a la firma del TLC a que llegó EE.UU. con Perú y Colombia. Fue la Venezuela chavista la que progresivamente quería también jugar sola su partido y hasta creó otro bloque para promover su liderazgo: el ALBA. 3° El arancel externo común (Decisión 370) de los años noventa significó un paso adelante en la integración del bloque, al concretar la denominada unión aduanera que los preparó para actuar protegidos frente a terceros Estados y eso estuvo muy bien. 4° Se avanzó y mucho en las facilidades de tránsito de personas, permitiendo que los ciudadanos de cada país pudieran movilizarse sin más trámite que mostrando, en los controles fronterizos, el carné de identidad nacional -para los peruanos el DNI-. Este fue un avance realmente significativo y prometedor entre muchos otros; y, 5° A la cuerda de la integración económica, a la CAN le falta otra, es decir, dar el salto histórico para ensanchar su objetivo original, solamente aduanero o comercial. Contando con el Tribunal de Justicia Andino (1979), debería crear una Sala para derechos humanos y así no depender del Pacto de San José de Costa Rica (1969), al cual por ser Estado parte no podemos aplicar la pena de muerte para los violadores de menores de edad. El Perú debería promoverlo.