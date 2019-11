El secreto del JNE

Una campaña electoral no puede -o no debe- comenzar sin las reglas claras. Ello, al parecer, no lo entiende el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que juega al misterio. Hasta ahora, por ejemplo, se desconoce si los legisladores del Parlamento disuelto pueden participar en la próxima contienda electoral congresal del 26 de enero.

Algo peor que el desconocimiento de los grupos políticos es la confusión que crea la huérfana postura del JNE. La directora de Fiscalización del máximo ente electoral, Jessica Clavijo, señaló que la institución no se pronunciará hasta que cualquier interesado presente la demanda ante el Jurado Electoral Especial (JEE), una instancia inferior. ¿Por qué tanto silencio?

Las agrupaciones políticas están armando sus nóminas de postulantes al Congreso sin saber si pueden incluir a quienes quedaron fuera del Legislativo hace poco más de un mes. Es más, tienen hasta hoy para celebrar las elecciones internas. Sin embargo, ¿cómo pueden dilucidar si están trabajando bien o si más adelante tacharán sus propuestas?

Ojalá que el secreto mejor guardado del JNE no se deba a discrepancias internas que no permitan tomar un acuerdo plenario; puesto que, de ser así, estarían poniendo en riesgo la legitimidad de una elección ya de por sí cuestionada en otras instancias como el Tribunal Constitucional.

Si queremos devolver el cauce de la transparencia, hace mal la entidad presidida por Víctor Ticona Postigo en encerrarse en cuatro paredes limitando, además, el derecho de los ciudadanos de saber quiénes pueden o no inscribirse en la venidera contienda electoral. ¿O también les dirán a los ciudadanos que realicen las consultas ante un JEE? Es urgente que el JNE revele el secreto.