EL SEGUNDO ENCUENTRO ENTRE DONALD TRUMP Y KIM JONG-UN

El segundo encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un, en Vietnam y que culmina hoy, refleja el elevado interés mutuo. Más claro imposible. El viaje del presidente estadounidense no ha sido en vano. Tampoco el de Kim. Lo voy a explicar. El líder norcoreano lo estaba esperando con ganas. Las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca han llevado a Pyongyang a un verdadero estado de agonía financiera. Kim era consciente de ello y, por esa razón, estuvo muy interesado en el acercamiento a los EE.UU. desde un comienzo. El país ha permanecido en una actitud de autoaislamiento desde 1953, en que se dio el armisticio entre las dos Coreas. Kim sabe que su país no da más y, por ello, dentro del puro realismo político bajó ostensiblemente sus bravuconadas de los últimos años, expresadas en los constantes ejercicios nucleares contrarios a los mandatos establecidos en acuerdos internacionales sobre desnuclearización firmados por la propia Corea del Norte. Por su lado, Trump jamás hubiera hecho un largo viaje si el tema no le produjera un resultado concreto. Además, el presidente neoyorquino llegó a Hanói conociendo al revés y al derecho las vulnerabilidades con que Kim llegaba a la reunión de dos días. Es probable que hoy firmen un acuerdo importante que siga allanando el camino hacia la desnuclearización efectiva de Corea del Norte, pero también hacia el proceso de revitalización de la economía norcoreana. Está también claro que Trump jamás haría tal desplazamiento hasta el sur asiático si no tuviera la certeza de que Corea del Norte cuenta con un arsenal nuclear en la calidad de amenaza. Trump le saca el jugo al encuentro para licuarlo positivamente en el frente interno de su país, donde necesita hallarse fortalecido frente a sus detractores políticos, que lo quieren en el banquillo de los acusados para destituirlo o desprestigiarlo con el objeto de sacarlo de la carrera política camino a la reelección en dos años más. Ambos líderes, entonces, ansiaban el encuentro con mucho interés. No es descabellado pensar que los dos países podrían llegar más lejos de lo que algunos reticentes jamás creyeron de la relación bilateral.